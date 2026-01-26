Alistuminen Yhdysvaltain alaisuuteen ei sittenkään maistu Venezuelan uusitulle johdolle.
Venezuelan virkaatekevä presidentti Delcy Rodriguez sanoo saaneensa tarpeekseen Yhdysvaltain hallinnon määräilystä.
Öljyalan työntekijöille pitämässään puheessa Rodriguez sanoi, että Venezuelan ongelmat kuuluu ratkoa Venezuelan politiikalla.
– Jo riittää Washingtonin määräily Venezuelan poliitikoille. Meidän erimielisyytemme ja sisäiset konfliktimme tulee ratkoa Venezuelan politiikassa. Olemme saaneet kylliksemme ulkovalloista, Rodriguez sanoi Anzoateguin osavaltiossa pitämässään puheessa.
Yhdysvaltain hallinto on kohdistanut Venezuelaan kovaa painostusta sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisjoukot kaappasivat Venezuelan itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron tammikuun alussa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väittänyt Yhdysvaltojen johtavan Venezuelaa, minkä Venezuela on kiistänyt.
Rodriguezin hallinto on kuitenkin ilmaissut halukkuutta yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa esimerkiksi öljysektorilla. Trump on avoimesti ilmaissut, että hän haluaa Venezuelan öljyvarat yhdysvaltalaisyhtiöiden käyttöön.
Yhdysvallat on painostanut Venezuelaa vapauttamaan poliittisia vankeja. Sunnuntaina heitä vapautettiin yli sata, kertoo Foro Penal -järjestö.
