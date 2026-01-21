Ruotsin kuninkaan Kaarle Kustaan isosisko prinsessa Désirée on kuollut 87-vuotiaana.

Prinsessa Désirée, paronitar Silfverschiöld, on menehtynyt 87-vuotiaana. Ruotsin hovi tiedottaa asiasta Instagram-tilillään. Kyseessä on Ruotsin kuninkaan Kaarle Kustaan isosisko.

Tekstin mukaan prinsessa kuoli rauhallisesti kotonaan Kobergissa Västergötlannissa perheensä ympäröimänä keskiviikkona 21. tammikuuta 2026.

Prinsessa Désirée miehensä hautajaisissa vuonna 2017.Stella Pictures

Prinsessa Désirée oli paroni Niclas Silfverschiöldin (1934–2017) leski ja asui Kobergin linnassa Västergötlannissa. Prinsessaa jäivät kaipaamaan kolme lasta perheineen.

Prinsessa Désiréen poismenon johdosta kuningas Kaarle Kustaa sanoo lausunnossaan, että hän on surun murtama.

– Olen surun murtamana saanut tiedon sisareni, prinsessa Désiréen, poismenosta. Silfverschiöldin perheen kotiin Västergötlannissa – paikkaan, jolla oli suuri merkitys myös sisarelleni – on syntynyt monia lämpimiä perhemuistoja. Perheeni ja minä esitämme tänään osanottomme prinsessa Désiréen lapsille ja heidän perheilleen.