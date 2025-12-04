Thomas Markle on tehohoidossa Filippiineillä.
Herttuatar Meghanin isä Thomas Markle, 81, vietiin kiireellisesti tehohoitoon tiistaina 2. joulukuuta, kertoo muun muassa Daily Mail. Markle joutui kolme tuntia kestäneeseen leikkaukseen seuraavana päivänä ja on lehden mukaan yhä sairaalassa. Edessä on vielä toinen operaatio veritulpan poistamiseksi.
Marklen pojan Thomas Jr. Marklen mukaan hän oli vienyt isänsä tämän kodin lähellä sijaitsevaan lääkäriin, jossa tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin Marklen tilan olevan hengenvaarallinen.
– He kiidättivät meidät ambulanssilla sireenit ulvoen paljon suurempaan sairaalaan kaupungin keskustassa. Isäni joutui hätäleikkaukseen. Pyytäisin kaikkia ympäri maailman pitämään hänet ajatuksissaan, Thomas Jr. kommentoi.
Miehen tytär Samantha Markle kertoo uskovansa, että rankat viime vuodet ovat "vieneet veronsa" hänen isältään.