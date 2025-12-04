– He kiidättivät meidät ambulanssilla sireenit ulvoen paljon suurempaan sairaalaan kaupungin keskustassa. Isäni joutui hätäleikkaukseen. Pyytäisin kaikkia ympäri maailman pitämään hänet ajatuksissaan, Thomas Jr. kommentoi.

Marklen pojan Thomas Jr. Marklen mukaan hän oli vienyt isänsä tämän kodin lähellä sijaitsevaan lääkäriin, jossa tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin Marklen tilan olevan hengenvaarallinen.

Herttuatar Meghanin isä Thomas Markle , 81, vietiin kiireellisesti tehohoitoon tiistaina 2. joulukuuta, kertoo muun muassa Daily Mail . Markle joutui kolme tuntia kestäneeseen leikkaukseen seuraavana päivänä ja on lehden mukaan yhä sairaalassa. Edessä on vielä toinen operaatio veritulpan poistamiseksi.

Thomas Marklella on ollut runsaasti terveysongelmia viime vuosina. Vuoden 2018 toukokuussa juuri ennen Meghanin ja prinssi Harryn häitä Markle joutui perumaan tulonsa häihin vedoten terveysongelmiin. Kertoman mukaan Markle olisi saanut noihin aikoihin kaksi sydänkohtausta.

Markle ei ole ollut vuosiin yhteydessä Meghaniin, eikä ole koskaan tavannut tämän ja Harryn lapsia Archieta, 6, ja Lilibetia, 4. Samoihin aikoihin, kun Markle ilmoitti jättäytyvänsä pois tyttärensä häistä tuli ilmi, että tämä oli lavastanut paparazzikuvia itsestään valmistautumassa häihin.