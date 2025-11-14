Brittihovin pää täyttää vuosia.

Kuningas Charles viettää perjantaina 14. marraskuuta 77-vuotissyntymäpäiväänsä.

Juhlan kunniaksi hovi julkaisi tuoreen otoksen Charlesista, joka poseeraa ulkoiluvaatteissa Sandringhamin kartanon pihamaalla.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– 77 tänään! Kiitos ystävällisistä sanoista sekä hyvistä toivotuksista hänen majesteettinsa syntymäpäivänä, julkaisussa kiitellään.

Brittihovin monarkin Charlesin syntymäpäivää vietettiin brittihovin tapojen kesäkuussa Trooping the Colour -tapahtumalla, vaikka tämän oikea syntymäpäivä on marraskuussa.

Kuningas Charles viettää jo toista syntymäpäiväänsä syöpädiagnoosin saamisen jälkeen. Charles kävi läpi leikkauksen laajentuneen eturauhasen takia alkuvuodesta 2024, ja operaation yhteydessä tehdyissä tutkimuksissa syöpä löytyi. Hovi ei ole kertonut, mikä syöpä on kyseessä, mutta se on vahvistettu, ettei kyseessä ole eturauhassyöpä.