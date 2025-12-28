Kruunun takaa -ohjelmassa kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen valottaa asiaa, josta kuninkaalliset eivät tänäkään päivänä hiisku: koulumenestyksestään.

Kuninkaallisilla on kautta aikain ollut asioita, joista ei ole haluttu julkisuuteen hiiskua. Tänäkin päivänä tällaisia asioita on yhä runsaasti, ja näitä käydään läpi Kruunun takaa -ohjelmassa kirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen ja MTV Uutisten toimittaja Aino Hailin toimesta.

Eräs asioista, joista kuninkaalliset Euroopassa eivät ole poikkeuksetta koskaan jakaneet julkisuuteen tietoa, on kuninkaallisten perheiden jäsenten koulumenestys.

Aiemmin kuninkaalliset olivat käytännössä aina kotiopetuksessa ja oli täysin poissuljettua, että siniveriset kävisivät opintaipaleensa kunnallisessa koulussa muun kansan keskellä. Nykyään ajat ovat eri. Osa Euroopan kuninkaallisista käy koulunsa yksityisissä oppilaitoksissa, osa valtiollisissa.

– Mutta heidän arvosanojaan ei anneta julkisuuteen, Jaatinen kertoo.

Tiettävästi joillekin kuninkaallisille koulunkäynti on ollut jokseenkin haastavaa. Esimerkiksi Ruotsin hovin Bernadotte-suvussa on periytyvänä vaivana siirtynyt sukupolvelta toiselle lukihäiriö.

– Kuningas (Kaarle Kustaa) ei ole käsittääkseni itse tästä puhunut, tiedetään, että hänelle koulunkäynti oli vaikeaa. Prinsessa Victoria on ihan suoraan muistellut sitä, miten kurjaa se oli silloin ala-asteella istua siellä luokassa, kun muut olivat jo päässeet välitunnille tai kotiin, ja opettaja käy pikku-Victorian kanssa läpi uudestaan näitä asioita.

– Hänellekin koulunkäynti oli vaikeaa. Myös hänen veljensä Carl-Philip kärsii ihan samasta vaivasta, käsittääkseni Madeleine on ainut näistä lapsista, jolla ei ollut ongelmia koulunkäynnin kanssa.

Englannin kuninkaallisilla on ollut modernina aikana varsin samankaltainen kaava koulunkäynnissään: moni heistä on käynyt Etonin Collegen ja suunnannut sieltä johonkin maineikkaaseen yliopistoon.

– Sitten siellä yliopistossa ollaan ja sieltä jossain vaiheessa valmistutaan. Mutta ei tosiaan, kauheasti en ole kuullut kenenkään kuninkaallisen puhuvan tai näyttävän todistuksiaan.

– Ymmärrän kyllä sen, että jos ollaan kasvattamassa tai kouluttamassa tulevaa valtionpäämiestä, niin kyllähän tottakai heille räätälöidään tiettyjä kursseja, että minkä katsotaan olevan tulevassa toimenkuvassa järkevää. Ja eihän heidän toisaalta tarvitse mitään murehtia siitä, että minkälaisen palkkauksen tulevat saamaan. Työpaikka on sataprosenttisesti tiedossa.

Alla kokonaisuudessaan Kruunun takaa -jakso, jossa käydään läpi Euroopan hovien vaiettuja asioita, jotka eivät ole kestäneet päivänvaloa.

21:49

Kaikki jaksot löydät kokonaisuudessaan MTV Katsomosta .

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2024.