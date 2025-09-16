Kuningatar Camilla ei sairastumisen vuoksi pääse paikalle Kentin herttuatar Katharinen hautajaisiin.

Buckinghamin palatsi tiedottaa, että kuningatar Camilla jättäytyy pois Kentin herttuatar Katharinen hautajaisista.

Camillan oli tarkoitus osallistua tiistaina järjestettäviin hautajaisiin yhdessä kuningas Charlesin kanssa, mutta hän toipuu parhaillaan sivuontelotilehduksesta, eikä näin ollen pääse paikalle tilaisuuteen.

– Hänen Majesteettinsa kuningatar on surullisena perunut osallistumisensa Kentin herttuattaren muistomessuun tänä iltapäivänä, koska hän toipuu akuutista sivuontelotulehduksesta. Hänen ajatuksensa ja rukouksensa ovat Kentin herttuan ja koko perheen luona, Buckinghamin palatsin tiedottaja kommentoi.

Kuningas Charlesin kanssa hautajaisiin osallistuvat prinssi William ja prinsessa Catherine.

Mirrorin mukaan Camilla palasi tänä aamuna Skotlannista ja suuntaa Windsoriin lepäämään.

Kentin herttuatar Katherinen hautajaiset järjestetään Westminsterin katedraalissa Lontoossa tänään iltapäivällä. Katharine kuoli 4. syyskuuta ollessaan 92-vuotias.

Buckinghamin palatsin mukaan Katharine nukkui pois rauhallisesti Kensingtonin palatsissa perheensä ympäröimänä.

