Kruununprinsessa Mette-Marit pyytää anteeksi.

Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin ja edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin välinen viestinvaihto on ollut otsikoissa viime päivät ja aiheuttanut skandaalin Norjan hovissa.

Mette-Marit kommentoi Epstein-yhteyksiään Norjan hovin Instagram-tilillä julkaistussa lausunnossa perjantaina.

– Haluan ilmaista syvän pahoitteluni ystävyydestäni Jeffrey Epsteinin kanssa. Minulle on tärkeää pyytää anteeksi kaikilta teiltä, jotka olen pettänyt. Osa Epsteinin ja minun välisistä viesteistä ei edusta sitä henkilöä, joka haluan olla, Mette-Marit kirjoittaa hovin julkaisemassa lausunnossa.

– Olen myös pahoillani tilanteesta, johon olen asettanut kuningashuoneen, erityisesti kuningasparin, kirjoituksessa lukee.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Samassa julkaisussa myös hovi antaa lausuntonsa.

– Ymmärrämme voimakkaat reaktiot, joita ihmisillä on ollut viime päivinä esiin tulleisiin asioihin. Kruununprinsessa tuomitsee jyrkästi Epsteinin väärinkäytökset ja rikokset. Hän on erittäin pahoillaan siitä, ettei ymmärtänyt riittävän ajoissa, millainen ihminen Epstein oli, lausunto kuuluu.

Hovin mukaan Mette-Marit haluaa kertoa, mitä tapahtui ja selittää asiaa tarkemmin, mutta ei pysty siihen juuri nyt.

– Kruununprinsessa on erittäin vaativassa tilanteessa. Hän toivoo ymmärrystä sille, että tarvitsee aikaa kerätä ajatuksensa.

Norjan kruununprinssi Haakon kommentoi, että viime päivinä hänelle on ollut tärkeintä huolehtia perheestä vaikeina aikoina.

Mette-Marit ajautui myrskyn silmään sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemat Epstein-asiakirjat paljastivat hänen paljon luultua laajemmat yhteytensä edesmenneeseen seksuaalirikolliseen.

Mette-Marit mainitaan Epstein-asiakirjoissa yli 1000 kertaa. Asiakirjat paljastivat kruununprinsessan ja Epsteinin lähetelleen toisilleen satoja sähköpostiviestejä vuosina 2011–2014.

Viestinvaihto alkoi muutama vuosi sen jälkeen, kun Epstein oli tuomittu alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta vuonna 2008.

Juttua päivitetty kello 16.12 kruununprinssi Haakonin kommentilla.