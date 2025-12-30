Kuningas Kaarle Kustaa aloitti pienimuotoisen trendin kutsumalla lapsenlastaan vahingossa väärällä nimellä.

Kuninkaallisten nimiin ja nimeämiseen liittyy runsaasti erikoisuuksia, joita käydään läpi Kruunun takaa -sarjassa. Asiaa perkaavat MTV Uutisten kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja Aino Haili sekä kuninkaallisasiantuntija-kirjailija Satu Jaatinen.

Nykyään ainakin joissain kuninkaallisissa piireissä on jo mahdollista nimetä lapsia hieman vapaammin, kuin ennen.

Näin on muun muassa Ruotsissa, jossa kuningas Kaarle Kustaan poika prinssi Carl Philip ja hänen puolisonsa prinsessa Sofia ovat nimenneet lapsiaan vapaammin. Pariskunnan lapsilla on kuninkaalliset tittelit ja he ovat sekä prinssejä että prinsessoja, mutta sen kummempaa kuninkaallista roolia heillä ei tule hovissa olemaan.

– Sitä on korostettu sillä, että heivataan ne vanhat, pölyiset nimet pois ja nimetään lapsia miten itsestä hyvältä tuntuu, Jaatinen kertoo.

– Bernadottejen yhdeksännen lapsenlapsen Ineksen nimi oli niin jännittävä, ettei isoisäkään sitä meinannut hallita.

Kuningas Kaarle Kustaa tosiaan luki pienokaisen nimen alkuvuodesta väärin ilmoittaessaan sen ensi kertaa hallitukselle. Kuninkaan puheissa Ines vääntyi vahingossa Inseksi.

– Tunnetusti hänellä on lukihäiriö haitannut elämää, niin se iski pahassa kohdassa.

Perinteisesti kuninkaallisten lasten nimet ovat saaneet aikaan trendejä, kun pienokaisten nimistä on saman vuoden aikana tullut suosittuja muiden vastasyntyneiden keskuudessa.

Kuningas Kaarle Kustaa ei osannut arvatakaan, että hänen mokansa saisi myös aikaan pienimuotoisen trendin.

– Kuninkaan vahingon johdosta Ruotsissa on nyt muutama Inse. Jotkut sen siitä nappasivat, että tämähän on ihan hyvä nimi, Haili kertoo.

Prinsessa Ines on Carl Philipin ja Sofian kuopus. Pariskunnan muut lapset ovat prinssi Alexander, 9, prinssi Gabriel, 8, ja prinssi Julian, 4.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2025.