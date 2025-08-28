Prinsessa Madeleine vastaa kritiikkiin ihonhoitosarjastaan – myös aviomiehellä painavaa sanottavaa

Prinsessa Madeleine vastaa saamaansa kritiikkiin.

Ruotsin prinsessa Madeleine sai taannoin kovaa kritiikkiä lanseeraamastaan ihonhoitosarjastaan Min Len.

Prinsessaa kyseenalaistettiin siitä, käyttikö hän kuninkaallista titteliään kaupallisessa yhteydessä ja voiko kuninkaallinen niin tehdä. Nyt prinsessa avautuu Dagens Industri -lehden haastattelussa saamastaan kritiikistä.

–Tiesimme, että se herättäisi keskustelua ja olin valmistautunut siihen. Silti olin järkyttynyt niin suuresta kritiikistä minua kohtaan.

Prinsessa korostaa, että hän ei aio käyttää kuninkaallista titteliään tuotesarjansa yhteydessä.

Haastattelussa myös Madeleinen puoliso Chris O’Neill ottaa kantaa kosmetiikkakohuun.

Hän on sitä mieltä, että koska Madeleinella ei ole enää kuninkaallisia velvollisuuksia, niin hänellä pitäisi olla enemmän vapauksia tehdä mitä hän haluaa.

– Madeleine on ainutlaatuisessa asemassa, jossa hänen pitäisi olla paljon vapaampi toteuttamaan tällainen kaupallinen projekti, O’Neill sanoo.

Hän myös toteaa, että asiat on keskusteltu ja hyväksytetty hovin kanssa.

Prinsessa Madeleine huomauttaa, että ei ole koskaan pitänyt kuninkaallisten tehtävien mukanaan tuomasta huomiosta.

– Mutta puhuminen projektista, jonka olemme itse luoneet, on eri asia. Siitä pidän todella paljon.

Vaikka Madeleine on edelleen titteliltään prinsessa, niin vuonna 2019 kuningas Kaarle Kustaa päätti, että Madeleine ei osallistu enää hovin edustustehtäviin, eikä prinsessalla ole näin ollen kuninkaallisia etuoikeuksia.

Madeleine ja hänen perheensä ovat edelleen osa kuninkaallista perhettä, mutta heidän roolinsa on muuttunut yksityisemmäksi.

Lähde: Aftonbladet