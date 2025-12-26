Kruunun takaa on MTV Uutisten sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. Sarja on nähtävillä MTV Katsomossa.

– Siellä on vaan aikanaan eräs Kaarle päättänyt aloittaa laskemisen numerosta yhdeksän, ja siitä asti on menty eteenpäin, Jaatinen kertoo.

– Siellä oli enemmän tai vähemmän tarupohjaisia kuninkaallisia taustalla, niin ei numerointia sitten viitsitty ruveta enää muuttamaan, kun näin pitkälle päästiin.