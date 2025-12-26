Kuningas Kaarle Kustaa on pitänyt matalaa profiilia sen suhteen, keneltä on saanut yhden nimistään.
Kuninkaallisiin nimiin liittyy monenlaisia erikoisuuksia. Kruunun takaa -ohjelmassa MTV Uutisten kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja Aino Haili sekä kuninkaallisasiantuntija-kirjailija Satu Jaatinen perkaavat, millaisia erikoisuuksia nimiin liittyen tiedetään.
Yksi erikoisen nimen taustan omaava monarkki on Ruotsin hallitsija kuningas Kaarle Kustaa XVI.
Kuninkaan nimen ensimmäinen erikoisuus on se, ettei häntä ennen hallitsijana ole ollut viittätoista Kaarlea.