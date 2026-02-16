Herttuatar Meghan jakoi suloisen otoksen prinssi Harrysta Lilibet-tyttärensä kanssa.

Herttuatar Meghan jakoi Instagram-tilillään otoksen neljävuotiaasta Lilibet-tyttärestään yhdessä prinssi prinssi Harryn kanssa.

Ennenäkemättömässä otoksessa Lilibet on isänsä sylissä ja pitelee kädessään ilmapalloja.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Harry ja Meghan menivät naimisiin vuoden 2018 toukokuussa ja vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan vajaat kaksi vuotta myöhemmin alkuvuodesta 2020. Pariskunta muutti Pohjois-Amerikkaan ja he asuvat tätä nykyä lastensa Archien, 6, ja Lilibetin, 4, kanssa Kalifornian Montecitossa.

Kuninkaallisen elämänsä taakse jätettyään Meghan ja Harry ovat tehneet erilaisia kaupallisia töitä. Pariskunta on tehnyt yhteistyötä muun muassa Netflixin sekä Spotifyn kanssa. Meghan lanseerasi myös oman lifestylebrändinsä As Ever.