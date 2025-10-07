Sanna Marin valottaa The New Yorker -lehden haastattelussa hänen ja Markus Räikkösen avioeron taustoja.

Suomen entinen pääministeri Sanna Marin kertoo yhdysvaltalaisen The New Yorker -aikakauslehden haastattelussa sekä tulevassa, marraskuussa julkaistavassa Toivo on tekoja -kirjassaan avoimesti hänen ja ex-puolisonsa Markus Räikkösen avioerosta.

The New Yorker -lehden mukaan Marin kertoo kirjassaan muistavansa tarkasti hetken, kun hän tajusi hänen ja Räikkösen välisen siteen katkenneen.

Marin kertoo, että vuosia sitten hän ja Räikkönen katselivat yhdessä tanskalaista Vallan linnake -tv-sarjaa, jossa naispoliitikko nousee yllättäen pääministeriksi ja sen seurauksena tämän ja tämän puolison parisuhde joutuu koetukselle.

– Kumpikaan meistä ei ymmärtänyt, miksi heidän piti uhrata suhteensa hänen uransa vuoksi. Nyt minä ymmärrän. Se ei ole tietoinen valinta. Se on vain elämää, Marin kertoo kirjassaan The New Yorkerin mukaan.

Entinen pääministeri valottaa eron taustoja The New Yorkerin haastattelussa. Yksi ongelma oli Marinin mukaan se, että aiemmin hän ja Räikkönen keskustelivat paljon, tuntikausia kerrallaan, mutta kun hänestä tuli pääministeri, muuttuivat useat hänen työhönsä liittyvät asiat salassapidettäviksi.

Räikkönen ei halunnut kommentoida eroa lehdelle, mutta vahvisti, että heidän suhteeseensa kuului paljon keskustelua ennen kuin Marinista tuli pääministeri.

Ex-parilla on yhteishuoltajuus seitsemänvuotiaasta Emma-tyttärestään. He kasvattavat tytärtään sopuisissa väleissä.

Marin ja Räikkönen hakivat avioeroa keväällä 2023 pidettyään yhtä 19 vuoden ajan.

Ex-pari meni naimisiin elokuussa 2020. Häitä vietettiin pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Marinin ja Räikkösen Emma-tytär syntyi vuonna 2018.