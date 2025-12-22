



Me Naiset: Mika ja Annica Salon ero on peruttu 5:31 Mika ja Annica Salo edustivat yhdessä kesäkuussa 2025. Katso heidän yhteishaastattelu! Julkaistu 22.12.2025 11:52 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Annica Salo kertoi hänen ja Mika Salon erosta perjantaina. Nyt Mika Salo ilmoittaa, että ero onkin peruttu. Mika ja Annica Salon ero on peruttu. Mika Salo kertoo Me Naisille, että heidän erohakemuksensa on vedetty viikonlopun aikana pois. Mikan mukaan eroaikeiden taustalla oli koko kulunut vuosi, joka on ollut pariskunnalle erityisen raskas. Mika ottaa vastuun tapahtuneesta. – Olen ollut ajattelematon ja tehnyt virheitä, joita kadun. Pyydän anteeksi sitä rakkaalta vaimoltani. Me Naisille antamassaan haastattelussa Mika Salo kertoo, että pari on saanut välinsä sovittua viikonlopun aikana ja uskoo, että rakkaus voittaa vaikeudet. – Lopulta tulimme kuitenkin päätökseen, että selviämme tästä kaikesta yhdessä. Toivomme nyt rauhallista joulunaikaa ja parempaa tulevaa vuotta. Lue lisää: Me Naiset: Mika ja Annica Salo eroavat Annica Salo kertoi pariskunnan erosta 19. joulukuuta. He olivat jättäneet avioerohakemuksen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen 17. joulukuuta.

Hakemuksessa he pyysivät, että heille ei määrätä harkinta-aikaa, sillä he ovat asuneet eri osoitteissa jo kahden vuoden ajan.

– En tiedä, mitä sanoa. Sydämeni on särkynyt. Löysin elämäni rakkauden. Ihmisen jonka kanssa halusin jakaa kaiken ja viettää lopun elämääni yhdessä. Uskoin, toivoin ja rakastin. Yli kaiken vain rakastin, Annica sanoi Me Naisille.

Mika ja Annica Salo menivät naimisiin kanssa Las Vegasissa 31. elokuuta 2023, ja myöhemmin syyskuussa järjestettiin hääjuhla Suomessa.

