Annica Salo kertoi hänen ja Mika Salon erosta perjantaina. Nyt Mika Salo ilmoittaa, että ero onkin peruttu.
Mika ja Annica Salon ero on peruttu. Mika Salo kertoo Me Naisille, että heidän erohakemuksensa on vedetty viikonlopun aikana pois.
Mikan mukaan eroaikeiden taustalla oli koko kulunut vuosi, joka on ollut pariskunnalle erityisen raskas. Mika ottaa vastuun tapahtuneesta.
– Olen ollut ajattelematon ja tehnyt virheitä, joita kadun. Pyydän anteeksi sitä rakkaalta vaimoltani.
Me Naisille antamassaan haastattelussa Mika Salo kertoo, että pari on saanut välinsä sovittua viikonlopun aikana ja uskoo, että rakkaus voittaa vaikeudet.
– Lopulta tulimme kuitenkin päätökseen, että selviämme tästä kaikesta yhdessä. Toivomme nyt rauhallista joulunaikaa ja parempaa tulevaa vuotta.
Annica Salo kertoi pariskunnan erosta 19. joulukuuta. He olivat jättäneet avioerohakemuksen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen 17. joulukuuta.