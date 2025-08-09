Esko Eerikäiseltä tunteikas postaus Victoria-tyttärelleen

Esko Eerikäisen ja Martina Aitolehden Victoria-tytär aloitti lukion.

Radio- ja televisiojuontaja Esko Eerikäisen ja ex-vaimonsa Martina Aitolehden tytär Victoria aloittaa lukion. Esko jakoi Instagram-seurajilleen tunteikkaan päivityksen keskiviikkona 6. elokuuta. Ensimmäisessä kuvassa hän antaa pusun tyttärensä hiuksiin ja toisessa nähdään Victorian lapsuuskuva.

– Huomenna iso etappi alkaa. Mun tytöstä tulee lukiolainen. Oon maailman onnellisin ja ylpeä. Sä olet menossa sun unelmia kohti ja kaikki on mahdollista. Anna mennä ! Maailma on sun! hän kirjoittaa.

Eerikäisen ja Aitolehden tytär syntyi vuonna 2009. Subilla seurattiin parin odotusaikaa Victorian syntymään asti Martina & Esko: Vauvakuumetta -sarjassa.

Esko, Martina ja Victoria nähtiin Martina & Esko: Isku Kolumbiaan -sarjassa.

Sarjan toisella kaudella, Martina & Esko: Isku Kolumbiaan, Victoria matkasi vanhempiensa kanssa ensimmäistä kertaa tapaamaan Eerikäisen sukulaisia Kolumbiaan.

Victoria-tytär nähtiin myös isänsä kanssa keväällä 2025 Julkkisten tietotoimisto -ohjelmassa. Eerikäinen paljasti ohjelmassa tyttärelleen muun muassa yksityiskohdan hänen ja Aitolehden häistä.

– Haluatko kuulla tarinan? En tiedä, kestääkö sinun korvat kuulla tätä. Silloin, kun me oltiin menossa sinun äidin kanssa naimisiin, niin sinun äitisi perui ne viime hetkellä. Sitten vasta toisella kerralla menimme naimisiin, Eerikäinen kertoi.