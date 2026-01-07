Mirella Merivirta ja Teemu Laurell erosivat samoihin aikoihin, kun heidän tyttärensä syntyi heinäkuussa 2025. Merivirta paljastaa, että joutui luopumaan myös koirastaan äkillisen elämänmuutoksen myötä.

Julkkiskokki Teemu Laurell ja yrittäjä-missiemo Mirella Merivirta kertoivat julkisuudessa erostaan lokakuussa 2025. Parin esikoistytär syntyi viime vuoden heinäkuussa, ja samaan aikaan pari erosi.

Merivirta on kertonut, että hän jäi käytännössä heti yksin vastasyntyneen vauvansa kanssa. Nyt hän paljastaa Instagramissa, että sen lisäksi hän joutui luopumaan koirastaan, joka oli ollut hänellä kuuden vuoden ajan.

– Kaikkea en ole kertonut tästä tilanteesta, vaikka rehellinen olen ollut. Enkä oikeastaan edes tiedä, miten tämän sanoisi. 2025 loppuvuosi on sattunut. Niille jotka eivät tiedä, jäin yllättäen yksin vastasyntyneen kanssa. Yksi kipeimmistä asioista on kuitenkin ollut tehdä tiukka päätös ja luopua Bigistä, Merivirta kirjoittaa.

Hän kertoo, että hänen koiransa asuu tätä nykyä hänen veljensä luona maalla.

– Hän saa siellä rakkautta ja huomiota enemmän, kuin itse pystyisin antamaan.

Lopuksi Merivirta summaa, että vaikka vuosi 2025 oli hänelle vaikea, on hän kiitollinen tyttärestään.

– Vuosi 2025 ei mennyt niin kuin toivoin. Mutta, minusta tuli äiti maailman upeimmalle pienelle tytölle. Se että saan olla äiti, on jotain aivan ihanaa ja ainutlaatuista sekä se mitä saan tyttäreni kautta oppia, hän kertoo.

Merivirta ja Laurell julkistivat suhteensa vuoden 2024 syyskuussa, kun he saapuivat yhdessä Miss Suomi -kilpailun punaiselle matolle. He kertoivat helmikuussa 2025 Instagramissa, että odottavat lasta. Lokakuussa 2025 he vahvistivat eronneensa pian sen jälkeen, kun heidän tyttärensä oli syntynyt.