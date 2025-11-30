Matias Petäistö ja Martina Aitolehti ovat ryhtyneet kilpailemaan yhdessä. He kertovat MTV:n haastattelussa, miten kaikki alkoi.

Erikoisjoukot-ohjelmasta tuttu kouluttaja ja yrittäjä Matias Petäistö ja hyvinvointiyrittäjä Martina Aitolehti kilpailivat ensimmäistä kertaa Hyrox-parikilpailussa ja voittivat sen ylivoimaisesti viime viikonloppuna. MTV tapasi kovakuntoisen kaksikon tietenkin salilla.

Petäistön ja Aitolehden yhteistyö sai luontaisesti alkunsa, sillä molemmat ovat urheilullisia ja treenaavat paljon.

– Me olemme Martinan kanssa samalla alalla, online-valmentajia ja treenattu molemmat paljon ja pitkään viime ajat Hyroxia. Olemme salilla törmänneet ja oli looginen jatkumo, että kokeillaan parikisassa yhdessä, Petäistö kertoo.

Laji on maailmalla suosittua ja nostanut myös suosiotaan suomalaisten keskuudessa räjähdysmäisesti. Mikäli haluaa kilpailla lajissa, se vaatii jo paljon enemmän harjoitustunteja. Kilpailla voi myös yksin.