Matias Petäistö ja Martina Aitolehti ovat ryhtyneet kilpailemaan yhdessä. He kertovat MTV:n haastattelussa, miten kaikki alkoi.
Erikoisjoukot-ohjelmasta tuttu kouluttaja ja yrittäjä Matias Petäistö ja hyvinvointiyrittäjä Martina Aitolehti kilpailivat ensimmäistä kertaa Hyrox-parikilpailussa ja voittivat sen ylivoimaisesti viime viikonloppuna. MTV tapasi kovakuntoisen kaksikon tietenkin salilla.
Petäistön ja Aitolehden yhteistyö sai luontaisesti alkunsa, sillä molemmat ovat urheilullisia ja treenaavat paljon.
– Me olemme Martinan kanssa samalla alalla, online-valmentajia ja treenattu molemmat paljon ja pitkään viime ajat Hyroxia. Olemme salilla törmänneet ja oli looginen jatkumo, että kokeillaan parikisassa yhdessä, Petäistö kertoo.
Laji on maailmalla suosittua ja nostanut myös suosiotaan suomalaisten keskuudessa räjähdysmäisesti. Mikäli haluaa kilpailla lajissa, se vaatii jo paljon enemmän harjoitustunteja. Kilpailla voi myös yksin.
– Hyrox vaatii lajina taustaa, kovaa treenaamista ja hyvin ohjelmoituja treenejä. Sopivan parin täytyy olla samantasoinen, on hän sitten miespari, naispari tai sekapari. Pystyy sitten tekemään tasaisen ja hyvän yhteisen suorituksen, Aitolehti kertoo.
Petäistön ja Aitolehden aika ensimmäisessä kilpailussa oli 55:19. Maailman huippujen parikisojen aika on muutamia minuutteja pienempi.
Yllä olevalla videolla kaksikko kertoo, millaisia tavoitteita heillä on ja miksi juuri he ovat hurahtaneet lajin pariin.
Petäistö tunnetaan Erikoisjoukot-sarjassa tiukkana kouluttajana, joka ei anna armoa julkkiskokelaille. Hän on myös itselleen vaativa treeneissä.
– Mahdollisuuksien mukaan pyrin treenaamaan pari kertaa päivässä, mutta toki kiireisenä yrittäjänä tulee myös päiviä tai pidempiä kausia, että treenaaminen on tosi haastavaa, Petäistö sanoo.
Aitolehti on aikaisemmin kilpaillut triathlonissa ja viimeisen kerran hän kisasi lajissa huhtikuussa vuonna 2024.
– Toistaiseksi en ole kaivannut takaisin, se oli jotenkin luonnollinen poisjääminen. Olen saanut keskittyä tyttäreni kilpaurheiluun ja tietysti nyt itsekin, koska enhän minä pysty elämään ilman urheilua, Aitolehti kertoo.
Petäistö on noussut nopeasti julkisuuden valokeilaan ja lehtien sivuilla on usein otsikoita hänen elämästään. Myös Petäistön ja Aitolehden kisasuorituksesta uutisoitiin laajalti eri medioissa.
– Ei yllättänyt, että meidän kisastamme uutisoitiin, kun tehtiin kova suoritus. Olemme molemmat julkisuudessa, meikäläinenkin nykyään. Tuntuu se edelleen oudolta ja uudelta, kun on niin lyhyessä ajassa on noussut aika kovaksi suosio ja julkisuus meikäläisen kohdalla. Se on ollut jatkuvaa opettelua ja tottumista siihen, Petäistö sanoo.
Olet Martina ollut monta vuotta julkisuudessa, niin oletko antanut Matiakselle neuvoja, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei?
– Enemmänkin, että mitä ei kannata tehdä, Petäistö naurahtaa.
– Kai minä jotain neuvoja olen antanut. Luulen, että Matiaksella on aika selkeä suunta ja oma tahto, oma pää. Ehkä hän jotain kuuntelee, Aitolehti jatkaa naureskellen.