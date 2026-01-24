Ässät löi jääkiekon SM-liigan Satakunnan paikallistaistelussa Lukon toisena iltana peräjälkeen. Lukko-vahti Antti Raanta pakotettiin vaihtoon jo avauserässä.

Täksi kaudeksi 12 vuoden tauon jälkeen SM-liigaan palannut Lukko-kasvatti Raanta, 36, vedettiin maalilta avauserän lopulla Feetu Knihtin vietyä Ässät 3–1-johtoon.

Edellisen kerran Raanta teki avauserässä tilaa Daniel Saloselle vain kahdeksan päivää sitten, kun Kärpät oli ohittanut hänet kolmesti ensimmäisten kahdeksan minuutin aikana. Tässä välissä Raanta päästi lisäksi kuusi maalia Sportia vastaan.

Maalivahdin vaihdon jälkeen Valtteri Viljanen vei Ässät toisessa erässä 4–1-johtoon ja Oskar Nilsson päätöserässä ylivoimalla jo 5–1-johtoon.

Lukko kavensi tämän jälkeen vielä kahdesti, ja Ässät voitti lopulta 5–3.