Outi kertoo MTV Uutisille, että maajussi-Villen esittelyvideon nähtyään hän ei voinut olla kirjoittamatta tälle.

Maajussille morsian -kauden kuudennessa jaksossa oltiin kiperien valintojen äärellä, kun maajussit päättivät, ketkä puolisoehdokkaistaan he kutsuvat farmiviikoille. Yksi maajussi-Villen farmiviikoille valitsemista puolisoehdokkaista on Outi.

Outi on neljän aikuisen lapsen äiti ja asustaa Turun lähellä Liedossa. Hän kuvailee olevansa rohkea aikaansaava, iloinen sekä reipas ihminen.

Outi kertoo MTV Uutisille, ettei hän itse keksinyt kirjoittaa Villelle kirjettä, vaan idea tuli hänen lapsiltaan.

– Lapseni lähettivät videon Villestä ja sanoivat, että "Nyt on äiti sulle täykky jäbä". Olin, että joo joo, niin varmaan. He sanoivat, että "Ei, kun oikeasti", hän kertaa.

– Katsoin sitten hänen videonsa ja ajattelin, että ei hyvänen aika, nyt voisi olla minulle täykky jäbä. Hän oli tosi vilpitön ja kiva. Kyllä lapset aika hyvin tietävät äitinsä, eivätkä valitsisi huonoa, hän jatkaa.