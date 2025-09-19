Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.
Kouluterveyskyselyssä saatiin positiivisia muutoksia edelliskertaan, kun kysely toteutettiin vuonna 2023.
Yksi merkittävimmistä parannuksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyssä liittyy keskustelukulttuuriin – nuoret kokevat, että yhteys aikuisiin on vahvistunut.
0:49Unkarilaiseen eläintarhaan syntyi viisi pikkusaukkoa. Katso video!
Kukaan ei aavistanut, miten pitkään Topi-koira lopulta olisi omilla teillään. Onneksi Topi pääsi takaisin kotiin.
Topi-koira pääsi karkuun, mutta viikkoja kestänyt karkumatka päättyi onnellisesti.
Äänekäs huuto aiheutti hätäpuhelun.Shutterstock
Poliisi saapui pelastamaan apua huutavaa naista, mutta todellisuudessa paikan päällä ei ollutkaan mitään hätää, vaan poliisia odotti huvittava yllätys.
Kakkukoristelu ihastutti sosiaalisessa mediassa.Shutterstock
Nuoren työntekijän "Stevelle" koristelema kakku sulatti sydämet somessa.
"Saa onnitella", luki satavuotiaan Helgan kantamassa kyltissä.MTV / Tuire Koskinen
72-vuotias Tuire Koskinen vei siskonsa kanssa äitinsä juhlistamaan tämän pitkää ikää maanantaina Tampereen keskustaan, jossa iloiset spontaanit kohtaamiset yllättivät "polttariporukalla" matkalla olleen kolmikon.
Toimenpiteessä hyödynnetään potilaan omaa kulmahammasta ja leukaluuta, johon porataan optinen linssi.
Brent Chapman kertoo leikkauksen antaneen hänelle mahdollisuuden elää uudelleen.
Beemu Pukki osaa pelata jalkapalloa.Olli Loukola
Kimalaisten koulutus vaatii tutkijalta pitkäjänteisyyttä, mutta ne voivat oppia pyörittämään palloa, tekemään keskenään yhteistyötä ja jopa käyttämään työkaluja.
