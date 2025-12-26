Popedan entisenä keulakuvana tunnettu Pate Mustajärvi on kuollut.
Muusikko Pauli Antero "Pate" Mustajärvi (s.12.7.1956) on kuollut 69-vuotiaana, kerrotaan muusikon Instagram-tilillä.
Jos päivitys ei näy, voit katso sen tästä.
Mustajärvi sairasti syöpää. Hän kertoi sairaudesta julkisesti lokakuussa niin ikään Instagram-tilillään.
– Nyt on kuulkaas käynyt niin, että kun tässä taannoin mursin kylkiluuni niin siinä samalla mun kehostani löytyi tuumori, joka paljastui luonteeltaan suhteellisen ärhäkkääksi, Mustajärvi kertoi.
Mustajärvi teki viimeisen keikkansa Popedan keulakuvana 2.syyskuuta 2023. Konserttia seurasi yli 28 000 konserttivierasta.
– Tässä loppuunmyydyssä Ratinassa konkretisoitui 46 vuotta sitten perustamani bändin merkitys suomalaisille. Omalta osaltani suljen Popeda-kirjan, mutta elämä jatkuu eikä musiikki sieltä mihinkään katoa, Mustajärvi summasi tuolloin uransa Popedassa.
Monivuotisen Popeda-uran lisäksi Mustajärvi julkaisi kaikkiaan 13 sooloalbumia, joista viimeisimmän elokuussa 2024.
Elokuussa 2015 Mustajärvelle myönnettiin Iskelmä-Finlandia-palkinto.
Runsaasti osanottoja
Mustajärven Instagram-tilillä julkaistuun kuolinilmoitukseen on tullut jo useita osanottoja menehtyneen muusikon läheisille ja faneille.
Myös useat fanit ovat jakaneet suruaan kommentteihin.
– Tämä, jos mikä sai haukkomaan hetkeksi henkeä...voimia lähiomaisille, eräs käyttäjä kirjoittaa.
– Osanottonni suureen suruun. Ikoni on lähtenyt ja toista ei tule, kirjoittaa toinen.
Muusikon poismenoa ovat kommnentoineet muun muassa Popeda-faniksi tunnustaunut Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, näyttelijä Antti Luusuanniemi ja muusikko Stig.
Rytkönen kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa viime vuoden huhtikuussa ihailevansa Mustajärvessä erityisesti kahta piirrettä.
– Jo 90-luvulla ajattelin teininä, että Patessa yhdistyy sellainen humaani persvakoäijä, Rytkönen hehkuttaa.
