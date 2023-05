Köpi Kallio yllätettiin suorassa lähetyksessä – vanhemmilta hellyttävät terveiset: "En tiedä mitä sanoisi"

– Halusimme nyt ihan tällä tavalla videovälitteisesti kertoa, kuinka upeaa on ollut seurata sinun työuraasi ja millä tavalla olet mennyt rohkeasti kohti kaikkia unelmiasi ja tehnyt kovasti töitä niiden eteen, Tuija Kallio totesi videolla.

Erityismaininnan vanhemmilta sai Kallion oma stand up -ura, jonka hän aloitti taannoin. Tuija Kallio kertoo videolla, että asia on ollut hänen pojalleen kiinnostuksen kohde sekä haave jo nuoresta lähtien.

– Nyt olet rohkeasti siihen lähtenyt ja hienosti siinä onnistunut. Me ollaan ihan älyttömän ylpeitä sinusta, Tuija Kallio lisäsi.

– Ohhoh, en tiedä mitä sanoisi. Kiitos äidille ja isälle, on aina ollut kotona ainakin meillä semmoinen meininki, ettei kukaan ole koskaan sanonut, ettei voisi tehdä jotain juttuja. Meillä on aina tuettu ja sillä lailla olen hyvin etuoikeutettu siinä, kun tiedän ihan omista läheisistä kavereistani, että kaikilla on ollut vähän erilaisia perhesuhteita, Kallio pohti.