Manserockin ikoni Pate Mustajärvi kuoli tapaninpäivänä sairastettuaan ärhäkkää syöpää. Tytär julkaisi kauniin kuvan isänsä muistoksi.
Pate Mustajärven tytär, muusikko, Jenni Mustajärvi julkaisi isänsä kuolinpäivänä Instagramin tarinat -osiossa koskettavan valokuvan.
Mustavalkoisessa vaakakuvassa Jenni pitää kiinni isänsä kädestä. Kuvan päälle on laitettu särkynyt sydän -emoji.
Instagramin tarinat näkyvät vuorokauden ajan julkaisusta.
Pate Mustajärvi menehtyi tapaninpäivänä sairastettuaan rajua syöpää. Mustajärvi kertoi sairaudestaan julkisuuteen lokakuussa.
Tyttären lisäksi Popedan keulakuvana lähes 50 vuotta toiminutta Mustajärveä ovat sosiaalisessa mediassa muistaneet muun muassa Eppu Normaali -yhtye sekä useat muut suomalaismuusikot ja -näyttelijät.
Eppu Normaali kertoo päivityksessään surevan Paulin poismenoa ja ottaa osaa läheisten suruun.
Mustajärven hyvä ystävä Mikko Alatalo kommentoi suru-uutista MTV Uutisille tapaninpäivänä.
– Hän oli lämmin, kansanomainen mutta samalla sivistynyt mies – todella hieno persoona ja tärkeä osa Manserockia, Alatalo muistelee.
Pate Mustajärven viralliselle tilille julkistuun kuolinilmoitukseen on niin ikään tullut useita surunvalitteluita.
Läheisille voimia toivottavat muusikot Vesala, Stig ja Michael Monroe.
Virve "Vicky" Rosti kertoo omalla Instagram-tilillään Mustajärven kuolinuutisen tulleen yllättäen.
– Kurkkua kuristaa. Voimia läheisille, Rosti kirjoittaa.
Näin fanit muistelevat "Ukkometsoa"
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on muistellut fanittamaansa laulajaa niin Instagramin tarinoissa kuin feedissään.
Rytkönen muistelee Mustajärveä Instagramissa useassa tarinassa ja kertoo muun muassa Paten kulkeneen hänen mukanaan kesästä 1985 lähtien.
Rytkönen sai kokea kesäkuussa ainutlaatuisen hetken, kun Mustajärvi esiintyi hänelle yksityistilaisuudessa sen jälkeen, kun Rytkönen oli valittu Tehyn puheenjohtajaksi kolmatta kertaa putkeen.
Laaja joukko Popeda-faneja on muistellut Mustajärveä laulajan Facebook-sivulla.
– Jälleen on yksi mestari joukosta poissa, eräs käyttäjä kirjoittaa.
– Mulle Pate on aina ollu kuningas. Juice oli Jumala. Nyt nää kaks suurinta kohtaa taas toisensa, kertoo toinen.
– Hiljaseks vetää. Monet kerrat tullut voimia ja jaksamista elämän heittelyihin kun on laittanut vanhempaa Popedaa kuulumaan, samoin sateisilla festareilla aurinko ruvennut paistamaan kun Pate on kävellyt lavalle, kolmas fani muistelee.
Juttua korjattu 26.12.2025 klo 18.37: Artikkelista otettu pois maininta kuolinsyystä. Virallista kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen. Mustajärvi kertoi lokakuussa 2025 sairastavansa ärhäkkää syöpää.