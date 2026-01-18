Ranskalaispari Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron voitti EM-kultaa taitoluistelun jäätanssissa. Parin voittopisteet olivat 222,43.

Ranskalaiset johtivat kisaa jo rytmitanssin jälkeen ennen vapaatanssia.



EM-hopea meni Italiaan Charlene Guignardille ja Marco Fabbrille pistein 210,34. Pronssia saavuttivat Britannian Lilah Fear ja Lewis Gibson pisteillä 209,51. Rytmitanssin jälkeen brittipari oli ollut toisena ja italialaiskaksikko kolmantena.



Suomalaispari Matthias Versluis ja Juulia Turkkila sijoittui kahdeksanneksi pistein 193,83.



– Vaikka teknisesti ei ollut se tarkin suoritus, niin päällimmäisenä on kiitollisuus siitä, että olemme tällä tasolla ja pystymme taistelemaan huippusijoituksista. Katse eteenpäin, eikä voi olla muuta kuin ylpeä tästä viikonlopusta, Turkkila sanoi Taitoluisteluliiton tiedotteessa.



– En ehkä onnistunut olemaan ihan yhtä läsnä kuin eilen, mutta pystyimme pitämään paketin kasassa. Kokonaisuutena olemme tyytyväisiä tähän kilpailuun, Versluis sanoi.



Toinen suomalaispari Juho Pirinen ja Yuka Orihara oli 12:s pistein 175,76.



EM-kisat käytiin Britannian Sheffieldissä.