Chachi Hildén on mukana Uuden Musiikin Kilpailussa mukana kappaleellaan Cherry Cake. Hänen puolisonsa Jukka Hildén hehkuttaa vaimoaan.
Chachi Hildén tekee uuden aluevaltauksen tänä keväänä. Tanssijana mainetta niittänyt Hildén on yksi Uuden musiikin kilpailun -osallistujista.
Hänen aviomiehensä Jukka Hildén hehkuttaa vaimoaan Instagramissa. Hän julkaisi vaimostaan uusia UMK-promokuvia. Yhdessä kuvassa on Chachi pienenä tyttönä.
– Chachi. Olet niin taitava, enkä malta odottaa, että ihmiset kuulevat musiikkiasi! Vaaleanpunaisista saappaista kirsikkakakkuihin, minun rakkaallani on kaikki! Rakastan sinua ja olen niin ylpeä sinusta vaimoni.
Viime vuosina Chachi Hildén on keskittynyt perhe-elämään. Pariskunnalla on kolme yhteistä lasta, joista nuorin syntyi vuonna 2024.
Pariskunnan perheeseen kuuluu myös Jukan aiemmasta liitosta syntyneet kaksi vanhempaa lasta.
UM-artistit julkistettiin 14. tammikuuta. Chachin lisäksi tänä vuonna Suomen edustuspaikasta Euroviisuissa kisaavat Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.
Hildén hamuaa viisupaikkaa kappaleellaan Cherry Cake. Hänen lauluaan on kuultu televisiossa myös aikaisemmin.
Vuonna 2022 Hildén osallistui Masked Singer Suomi -ohjelmaan Party Animal -hahmollaan. Hän pääsi lopuksi viiden parhaan joukkoon.
Hildén nähdään myös MTV:n Iholla-ohjelman tulevalla kaudella.