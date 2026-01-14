Chachi Hildén on mukana Uuden Musiikin Kilpailussa mukana kappaleellaan Cherry Cake.
Chachi Hildén tekee uuden aluevaltauksen tänä keväänä. Tanssijana mainetta niittänyt Hildén on yksi Uuden musiikin kilpailun -osallistujista.
Hänen lisäkseen tänä vuonna Suomen edustuspaikasta Euroviisuissa kisaavat Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.
Hildén hamuaa viisupaikka kappaleellaan Cherry Cake. Hänen lauluaan on kuultu televisiossa myös aikaisemmin.
Vuonna 2022 Hildén osallistui Masked Singer Suomi -ohjelmaan Party Animal -hahmollaan. Hän pääsi lopuksi viiden parhaan joukkoon.
Katso Party Animalin esityksiä:
2:15Party Animal – How Far I'll Go
2:09Party Animal - Kill This Love
Hildén nähdään myös MTV:n Iholla-ohjelman tulevalla kaudella.