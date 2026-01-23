Pelicansin omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Pasi Nurminen kokee, ettei hän ole onnistunut yhdessä isossa tavoitteessaan, menestyksen tuomisessa Lahteen.

Pelicans tunnetaan jääkiekon SM-liigassa siitä, että se tekee asiat omalla tavallaan. Seuran tyyli henkilöityy Pasi Nurmiseen, joka oli jo omina pelivuosinaan räiskyvä ja tunteella elävä hahmo.

Nurminen nojaa työssään kahteen ohjenuoraan.

– Ykkösjuttu on se, että tämä mahdollistaisi alustana lapsille ja nuorille tavoitella unelmaansa tämän kautta, Nurminen toteaa MTV Urheilulle.

– Kakkosjuttu, jossa olen selkeästi pahasti epäonnistunut, on alueellisen itsetunnon kasvattaminen menestymisen myötä. Siitä minä tiedän, että olen epäonnistunut, kun tulee sarjauudistus, ja kaikki rupeavat olemaan huolissaan, että miten Pelicansin käy.

Kuten tämä kausi osoittaa pienoiskoossa, Pelicansin taival SM-liigassa on ollut vuoristoratamainen. Sen kolmesta finaaliesiintymisestä viimeisimmät ovat vuosilta 2023 ja 2024, minkä jälkeen se syöksyi liigakarsintoihin viime keväänä.

Kolmas hopea löytyy keväältä 2012. Kirkkain puuttuu.

– Kyllä me lähdetään tavoittelemaan voittamista ensi kaudella, Nurminen täräyttää suoraan.

MTV Urheilun asiantuntijalle Juhamatti Aaltoselle Pelicans on hyvin tuttu seura. Hän löi itsensä lopullisesti läpi siellä kaudella 2009–2010 ja pelasi Pelicansissa vielä kahteen otteeseen uransa loppuvuosina.

Hän tuntee Nurmisen valmentajana ja seurapomona. Aaltosen mukaan Pelicansissa on puhuttu mestaruudesta jo vuosikaudet.

– Pasi Nurminenhan ei nuku ennen kuin ne sen mestaruuden voittavat, tavalla tai toisella, Aaltonen summasi MTV:n Liiga-studiossa.

Millaisia vaiheita Pelicansin liigataipaleelta löytyy? Pasi Nurminen ja MTV Urheilun Liiga-tiimi keskustelevat lahtelaisseurasta yllä olevalla videolla. Alla Aaltosen huima tarina Pasi Nurmisen tempauksesta.

