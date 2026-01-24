Juhamatti Aaltonen paljasti MTV Urheilun Liiga-lähetyksessä värikkään tarinan entisestä Pelicans-seurapomostaan ja -valmentajastaan Pasi Nurmisesta.
Aaltonen, 40, teki pelaajauransa läpimurron tähtitasolle Pelicansissa kaudella 2009–2010. Hän kiekkoili seurassa uudestaan vuosina 2019–2020 ja 2024. Visiiteistään keskimmäisen aikana hän oli myös seuraomistaja Pasi Nurmisen valmennuksessa.
Nurminen tunnetaan värikkäänä hahmona, jonka metoditkin olivat Aaltosen mukaan omaperäiset.
– Tavallaanhan se arki on hienoa. Siellä on kaikennäköistä, Aaltonen aloitti muistelonsa naureskellen Liiga-studiossa.
Hän muistaa erityisesti yhden tapauksen Nurmisen ja Ville Niemisen yhteiseltä valmentaja-ajalta, kun joukkueen peli oli turbulenttista. Pelipäivän aamun palaveri sai yllättävän käänteen.
– Tänään ei näytetä videoita. Me olemme lentokoneessa. Kapteeni (Hannes) Björninen tulee lentokapteeniksi. Sitten muut istuvat siihen perään (lattialle), Aaltonen kertoi Nurmisen selittäneen.