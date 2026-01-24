Aaltonen, 40, teki pelaajauransa läpimurron tähtitasolle Pelicansissa kaudella 2009–2010. Hän kiekkoili seurassa uudestaan vuosina 2019–2020 ja 2024. Visiiteistään keskimmäisen aikana hän oli myös seuraomistaja Pasi Nurmisen valmennuksessa.

Juhamatti Aaltonen: Pelicansissa pakkomielle – "Pasi Nurminen ei nuku ennen kuin..."

– Pasi alkaa siinä elehtiä, että nyt on nousuja, vähän heiluu kone. Ja nyt voi ottaa vyöt irti ja vähän rentoutua. Ja nyt on taas vähän turbulenssia.