Vuoden 2024 rallin maailmanmestari Thierry Neuville on ajautunut tämän kauden neljässä ensimmäisessä osakilpailussa syvempään kuoppaan kuin kertaakaan Hyundai-vuosinaan. Viime viikonloppuna Kroatiassa hän hämmästytti toiminnallaan jopa tuttua belgialaistoimittajaa.

Niin ei kerta kaikkiaan pitänyt tapahtua. Neuvillen ulosajo ylivoimaisesta johtoasemasta Kroatian MM-rallin viimeisellä erikoiskokeella oli vaikean alkukauden läpi tarponeelle Hyundai-tallille takaisku, josta toipumiseen mennee aikaa.

Ulosajo ihmetytti, sillä Neuville oli läpi sunnuntaipäivän korostanut, ettei hän aja päätöspäivänä enää mistään muusta kuin voitosta, johon olisi riittänyt pelkkä pätkien läpi ajaminen.

Eikä Neuville rallin viimeisellä erikoiskokeellakaan varsinaisesti lähtenyt riehumaan. Ennen ulosajoaan hän oli ensimmäisessä väliajassa 1,82 kilometrin kohdalla 2,4 sekuntia eli 1,32 sekuntia kilometrillä Oliver Solbergia perässä.

Päivän kolmella ensimmäisellä pätkällä Neuville oli jäänyt Solbergista 1,54, 1,14 ja 1,06 sekuntia kilometrillä.

– Ajoimme suunnitelmamme mukaan, ja suunnitelmana oli vain ajaa pätkä läpi. Valitettavasti se mutka yllätti meidät. Todennäköisesti käänsin mutkaan liian aikaisin, ja ensimmäinen reaktioni oli avata (ohjausta). Sitten se tapahtui, Neuville kertasi Hyundain tiedotteessa.

– Haluan ensinnäkin esittää pahoitteluni koko tiimille, kaikille niille, jotka työskentelevät kanssani läpi vuoden. Tämä on valtava pettymys minulle ja (kartanlukija ). Emme osanneet odottaa tätä, mutta rallissa voi valitettavasti sattua ja tapahtua viimeiselläkin erikoiskokeella.