Sami Pajari oli neljäs Kanarian MM-rallin perjantain ajopäivän ensimmäisellä erikoiskokeella. Toyota otti heti ohjat tyrmäävällä tavalla.
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Kanariansaarten MM-ralli 23.–26.4.
Pe: EK2–8 klo 10.00 alkaen
La: EK9–14 klo 10.05 alkaen
Su: EK15–18 klo 9.20 alkaen
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Eilisillan lyhyellä yleisö-ek:lla toiseksi tullut Pajari hävisi perjantain avauksessa tiimikaverilleen Sebastien Ogierille 1,9 sekuntia. Pajari on nyt kokonaiskisassa kolmantena, vajaan sekunnin Ogierista.
– Tunne ei ollut parhain mahdollinen. Ajo ei ollut niin puhdas kuin olisin toivonut. Pitää parantaa, Pajari kommentoi maalissa.
Lue myös: Kalle Rovanperästä tuli MM-rallin salainen ase – "Hän tutkii ajovideoni"
Toyota otti pätkällä vitoisvoiton, ja sen kuskit mahtuivat 2,2 sekunnin sisään toisistaan. Kokonaiskisassa he ovat 1,8 sekunnin aikaikkunassa.