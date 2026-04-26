Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen oli harmissaan Oliver Solbergin keskeytyksestä.

Solberg ja konkaritähti Sebastien Ogier kävivät sunnuntaina huimaa sekuntitaistelua Kanarian MM-rallin voitosta, mutta kisan toiseksi viimeisellä erikoiskokeella Solberg teki kohtalokkaan ajovirheen, minkä seurauksena hän joutui keskeyttämään.

Solberg on todistanut alkukauden aikana kaikille olevansa parhaimmillaan yksi MM-sarjan nopeimmista kuljettajista. Kolikon kääntöpuolella ovat kuitenkin lukuisat ajovirheet, jotka ovat maksaneet 24-vuotiaalle lahjakkuudelle kalliisti kahden viime rallin (Kroatia ja Kanaria) aikana.

– Ei olisi kukaan toivonut. Montessa kolme kertaa pihalle, Ruotsissa kaksi kertaa, niin kyllähän se säkä joskus loppuu. Näissä kisoissa varsinkin, kun ei täällä ole kuin kalliota ja kaidetta, Kankkunen summaa viitaten kauden kahteen avauskisaan, joissa Solberg selvisi ajovirheistään vielä ilman keskeytyksiä.

– Siitä puuttuu vielä se kaksi miljoonaa kilometriä kilvanajoa, niin kuin Sebillä (Ogier) on. Mutta nopea poikahan hän on, Kankkunen komppaa.

Solberg oli ennen keskeytystään pitänyt vahvaa vauhtia läpi rallin ja lyönyt kisaa johtavan Ogierinkin ahtaalle.

– Ajoi kyllä loistavasti ja vauhtiahan on. Nyt kun saadaan vielä ojien välissä pysymään, niin tuloksiakin tulee vähän paremmin, Kankkunen toteaa.