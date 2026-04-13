MTV Urheilun asiantuntijat Jari Ketomaa ja Jonne Halttunen hämmästelivät MM-rallitähti Thierry Neuvillen virhettä Kroatian osakilpailun päätöserikoiskokeella.
Neuville menetti yli minuutin johtoasemansa Power Stagella, kun hän ajoi soraiseen kohtaan liian kovaa, ajautui pois tieltä ja hajotti Hyundai-autonsa oikean etukulman. Virhe johti siihen, että kokenut belgialainen jäi ilman MM-pisteitä.
– Sanoinkuvaamaton tapahtuma. En pysty ymmärtämään, asiantuntija Jari Ketomaa aloitti.
Asiantuntija Jari Ketomaa (vas.) hämmästeli Thierry Neuvillen virhettä Kroatian MM-rallissa.MTV/Hyundai Motorsports