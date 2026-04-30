SM-liigassa pelaavan Kiekko-Espoon toimitusjohtaja Henri Sneck jättää tehtävänsä.
Kiekko-Espoo uutisoi asiasta torstaina. Sneck toimi pestissään vuodesta 2024 lähtien.
Kiekko-Espoo kertoo uuden toimitusjohtajan hakuprosessin olevan parhaillaan käynnissä ja seuran on määrä tiedottaa asiasta lisää lähiaikoina.
Espoolaisseuran johtoporras koki muutoksia jo lokakuussa, kun Kiekko-Espoo Oyn perustamisesta lähtien seuran puheenjohtajana toiminut Ami Rubinstein jättäytyi pois puheenjohtajapestistään.
Kiekko-Espoon SM-liigakausi päättyi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, kun se hävisi Ässille voitoin 2–3.