Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen uskoo, että Toyotaa on vaikea lyödä Suomen MM-rallissa.

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Hyundai on tällä kaudella paikoin pystynyt pistämään sorakisoissa Toyotalle hyvin hanttiin. Thierry Neuville voitti Portugalissa ja oli toinen Kreikassa, mutta Viron nopeilla teillä belgialaisella eikä hänen tiimikaverillaan Adrien Fourmaux’lla ollut asiaa voittotaisteluun.

Virossa kärjessä olivat Sami Pajari ja Oliver Solberg, Toyotan tulevaisuuden kuljettajat. Kun tähän yhtälöön lisätään se tosiseikka, että japanilaisvalmistajalla on tällä hetkellä viitoisjohto MM-pisteissä, Toyota lähtee Suomen MM-ralliin suurena voittajasuosikkina.

Sen myös Kankkunen allekirjoittaa.

– Kyllä meillä on kova joukkue taas lähdössä Jyväskylään. Sillä on aika iso merkitys, koska meidän porukkamme on niin hyvä, että kyllä siellä muutkin saavat lyödä kaasut pohjaan. Uskon, että Jyväskylässä me olemme aika vaikeasti voitettava porukka.

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Tallipomo Juha Kankkunen (kesk.) juhlimassa Sami Pajarin (kolmas oik.) voittoa Viron MM-rallissa. Oliver Solberg (toinen vas.) oli kisan kakkonen.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein

Kankkunen odottaa myös Pajarilta onnistumista. Hän sanoo, että Viron rallin voiton tuoma itseluottamus kantaa helposti seuraavaan osakilpailuun.

– Kyllä se on aika mukava lähteä kotikisaan, kun tietää, että vauhti riittää. Nyt kun vain kaikki toimii, niin periaatteessa pystyy ajamaan voitosta.

– Kyllä se kantaa. Siitä jää aina sellainen tunne, että tiedän, mitä pitää tehdä. Ei se siihen kaadu. Sitten vain, kun kaikki rupeaa osumaan kohdalleen. Nyt katsotaan, millainen keli tulee ja kuinka paljon lähtöpaikka vaikuttaa.

Pajari nousi Viron voittonsa myötä MM-pisteissä kolmanneksi, joten suomalaiskuski starttaa perjantaina kolmantena autona reitille. Kankkunen sanoo, ettei se välttämättä ole huono paikka.

– Jos olisi hyvä keli, tällainen kostea keli, niin keulilla on Jyväskylässä paras ajaa. Olen itse ajanut siellä ykkösenä niin monta kertaa, että tiedän: jos on vähänkään kosteaa, se on ehdottomasti paras lähtöpaikka.

Suomen MM-ralli starttaa ensi viikon torstaina.