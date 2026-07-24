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Maastoa polttava "lämpökupoli" ei anna armoa: Espanjassa hätätila, lomalaisia evakuoitu Ranskassa

2:25 Maastopalojen sammutusta Madridin lähellä Espanjassa.

Julkaistu 21 minuuttia sitten

Krista Rastamo

Etelä-Eurooppaa koettelee yksi viime vuosien vakavimmista maastopalokriiseistä. Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa nopeasti leviävät metsä- ja maastopalot ovat pakottaneet kymmeniätuhansia ihmisiä jättämään kotinsa. Viranomaiset kamppailevat palojen hillitsemiseksi poikkeuksellisen kuuman ja kuivan sään keskellä. Espanjassa kansallinen hätätila Espanjan hallitus julisti eilen torstaina kansallisen hätätilan Madridin itsehallintoalueella ja Ávilan maakunnassa, kun useat samanaikaiset maastopalot uhkasivat asutusta, kertovat mediat, muun muassa El País ja Reuters. Päätös siirsi pelastustoimien koordinoinnin sisäministeriölle. Palojen vuoksi yli 10 000 ihmistä on evakuoitu Madridin länsipuolella sijaitsevista kunnista, kuten Villa del Pradosta, San Martín de Valdeiglesiasista ja Pelayos de la Presasta. Sammutustöihin osallistuu satoja palomiehiä, sotilaita sekä ilma-aluksia. Espanjassa on kuluvan vuoden aikana palanut jo yli 100 000 hehtaaria metsää ja maastoa, mikä tekee tästä yhdestä maan pahimmista palovuosista vuosikymmeniin. Ranskan palot uhkaavat lomakohteita Ranskassa vakavin tilanne on Gironden alueella Bordeaux'n lounaispuolella. Nopeasti levinnyt metsäpalo on pakottanut yli 40 000 ihmistä evakkoon erityisesti Cap Ferret'n niemimaalla, joka on suosittu kesälomakohde. Ranskalaismedia France24:n mukaan 80 taloa on palanut, 50 niistä maan tasalle.

Lisäksi useat leirintäalueet on tyhjennetty, ja sadat palomiehet sekä sammutuslentokoneet yrittävät estää liekkien leviämistä.

Kuumuus, kuiva kasvillisuus ja ajoittain voimistuva tuuli ovat vaikeuttaneet sammutustöitä.

Ranskan viranomaiset kuvailevat tilannetta erittäin vaikeaksi, ja pelkona on uusien palopesäkkeiden syttyminen niin kauan kuin helle jatkuu.

Sisilia kärsii

Italiassa maastopalot ovat keskittyneet erityisesti Sisiliaan ja maan eteläosiin. Useilla alueilla on jouduttu evakuoimaan asukkaita ja matkailijoita, kun liekit ovat edenneet lähelle kyliä ja lomakohteita.

Italian yleisradioyhtiö Rai kuvailee vuotta poikkeuksellisen synkäksi maastopalojen kannalta.

Samanaikaiset helleaallot, kuivuus ja voimakkaat tuulet ovat luoneet olosuhteet, joissa pienikin palo voi levitä nopeasti hallitsemattomaksi.

Sammutustöihin osallistuu tuhansia pelastushenkilöstön jäseniä sekä useita sammutuslentokoneita.

Helle ruokkii paloja

Meteorologien mukaan palokautta pahentaa niin sanottu lämpökupoli, joka pitää kuuman ilman paikallaan Etelä-Euroopan yllä.

Monilla alueilla lämpötila on kohonnut yli 40 asteeseen, ja sateita on saatu hyvin vähän viikkoihin.

Tutkijoiden mukaan ilmaston lämpeneminen lisää pitkittyneiden hellejaksojen todennäköisyyttä, kuivattaa kasvillisuutta ja kasvattaa siten myös suurpalojen riskiä.

Vaikka yksittäistä maastopaloa ei voida suoraan selittää ilmastonmuutoksella, kuumat ja kuivat olosuhteet tekevät paloista aiempaa todennäköisempiä ja vaikeammin hallittavia.

Krista Rastamo MTV Uutiset Työskentelen MTV Uutisissa netin uutispäällikkönä. Voit lähettää minulle sähköpostilla juttuvinkkejä kaikesta kiinnostavasta maan ja taivaan väliltä.

Maastopalot riehuvat Etelä-Euroopassa: "Lämpökupoli" ei anna armoa | MTV Uutiset