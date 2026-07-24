Etelä-Eurooppaa koettelee yksi viime vuosien vakavimmista maastopalokriiseistä.
Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa nopeasti leviävät metsä- ja maastopalot ovat pakottaneet kymmeniätuhansia ihmisiä jättämään kotinsa.
Viranomaiset kamppailevat palojen hillitsemiseksi poikkeuksellisen kuuman ja kuivan sään keskellä.
Espanjassa kansallinen hätätila
Espanjan hallitus julisti eilen torstaina kansallisen hätätilan Madridin itsehallintoalueella ja Ávilan maakunnassa, kun useat samanaikaiset maastopalot uhkasivat asutusta, kertovat mediat, muun muassa El País ja Reuters. Päätös siirsi pelastustoimien koordinoinnin sisäministeriölle.
Palojen vuoksi yli 10 000 ihmistä on evakuoitu Madridin länsipuolella sijaitsevista kunnista, kuten Villa del Pradosta, San Martín de Valdeiglesiasista ja Pelayos de la Presasta. Sammutustöihin osallistuu satoja palomiehiä, sotilaita sekä ilma-aluksia.
Espanjassa on kuluvan vuoden aikana palanut jo yli 100 000 hehtaaria metsää ja maastoa, mikä tekee tästä yhdestä maan pahimmista palovuosista vuosikymmeniin.
Ranskan palot uhkaavat lomakohteita
Ranskassa vakavin tilanne on Gironden alueella Bordeaux'n lounaispuolella. Nopeasti levinnyt metsäpalo on pakottanut yli 40 000 ihmistä evakkoon erityisesti Cap Ferret'n niemimaalla, joka on suosittu kesälomakohde.
Ranskalaismedia France24:n mukaan 80 taloa on palanut, 50 niistä maan tasalle.