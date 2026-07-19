Esapekka Lapin kisa Viron MM-rallissa oli täyttä tuskaa. Video Hyundai-tallikaveri Thierry Neuvillen ajosta nosti hänessä suuria kysymyksiä.
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Lappi sai nopeaan soraralliin erittäin otollisen lähtöpaikan perjantaiksi, mutta tappiota alkoi tulla heti ja paljon. Vaikka Lappi kokeili autossaan käytännössä kaikkea loppuviikon aikana, pito-ongelmat eivät helpottaneet.
Suomalaiskuski ei saanut otetta Hankookin renkaasta.
– Se on tosi tunnoton. Sillä ei selvästikään tule sitä pidon fiilistä, johon on tottunut aiemmin, mikä vaikka kansallisessa sarjassa tulee renkaasta.
– Sen (pidon) rajan löytäminen on tosi haastavaa, Lappi kommentoi MTV Urheilulle kisan jälkeen.
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Nopeat sorarallit jatkuvat Suomessa reilun viikon päästä. Kun kyseessä ovat linkkikisat, autoissa on Suomessa käytännössä samat säädöt kuin Virossa. Tien pinta muuttuu kuitenkin hieman.