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Esapekka Lappi häkeltyi nähtyään videon tiimikaveristaan: "Onko jotain, mitä minulle ei ole vain kerrottu?"

2:40 Esapekka Lappi avasi pito-ongelmiaan – lähtökohdat Suomeen vaikeat.

Julkaistu 6 minuuttia sitten

Esapekka Lapin kisa Viron MM-rallissa oli täyttä tuskaa. Video Hyundai-tallikaveri Thierry Neuvillen ajosta nosti hänessä suuria kysymyksiä. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Suomen MM-ralli 30.7.–2.8. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026. Lappi sai nopeaan soraralliin erittäin otollisen lähtöpaikan perjantaiksi, mutta tappiota alkoi tulla heti ja paljon. Vaikka Lappi kokeili autossaan käytännössä kaikkea loppuviikon aikana, pito-ongelmat eivät helpottaneet. Suomalaiskuski ei saanut otetta Hankookin renkaasta. – Se on tosi tunnoton. Sillä ei selvästikään tule sitä pidon fiilistä, johon on tottunut aiemmin, mikä vaikka kansallisessa sarjassa tulee renkaasta. – Sen (pidon) rajan löytäminen on tosi haastavaa, Lappi kommentoi MTV Urheilulle kisan jälkeen. Lue myös: Juha Kankkunen herkistyi – huimat sanat Sami Pajarista Nopeat sorarallit jatkuvat Suomessa reilun viikon päästä. Kun kyseessä ovat linkkikisat, autoissa on Suomessa käytännössä samat säädöt kuin Virossa. Tien pinta muuttuu kuitenkin hieman.

Pidon lisäksi Lappi hämmästeli tiimikaverinsa Thierry Neuvillen ajosta näkemäänsä incar-kuvaa.

– Hirveästi aikaisemmin hän saa sen vitosvaihteen sisään. Minulla on vähän kysymyksiä vielä tuonne insinöörien suuntaan, että mites tuo meidän moottorimme. Voisiko siellä olla jotain, kun se oli niin huomattavan paljon aikaisemmin (vitosvaihteella).

– Pitää vähän vertailla noita incareja ja pistää dataa päällekkäin tältäkin päivältä. Onko sitten jotain, mitä minulle ei ole vain kerrottu? Lappi ihmetteli.

Lappi vuorottelee tällä kaudella Hyundain kolmannessa autossa Dani Sordon ja Hayden Paddonin kanssa. Neuville ja Adrien Fourmaux ovat tiimin vakiokuskit.

Esapekka Lappi summaa vaikean viikonloppunsa ja kehuu Sami Pajarin voittosuoritusta jutun yllä olevalla videolla.

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

Esapekka Lappi ihmetteli ajovideota Thierry Neuvillestä | MTV Uutiset