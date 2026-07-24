Romania ampui alas ilmatilaansa tunkeutuneen droonin.
Romania on ampunut alas maan ilmatilaan tunkeutuneen droonin perjantaiaamuna, kertoo Romanian presidentti Nicusor Dan viestipalvelu X:ssä.
Droonin ampui alas romanialainen F-16-hävittäjä. Alue oli asuttamaton, joten sivullisille ei aiheutunut riskiä.
Toistaiseksi ei ole kerrottu, mistä drooni oli tullut ja mihin menossa. Asiaa tutkitaan parhaillaan.
Viime toukokuussa romanialaiseen kerrostaloon osui drooni, jonka uutisoitiin myöhemmin olleen venäläinen.
Myös ukrainalaisia drooneja on harhautunut viime aikoina reitiltään. Puolustusvoimien mukaan harhautuminen voi johtua useista tekijöistä, kuten Venäjän häirinnästä, torjuntatulesta tai teknisestä viasta.
Kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, kun Romania ampuu alas droonin.