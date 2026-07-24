Saksalaislehti Bildin tietojen mukaan Saksan jalkapalloliitto on hyväksynyt Jürgen Kloppin sopimuksen ja Klopp on Saksan miesten maajoukkueen uusi päävalmentaja.

Klopp, 59, ilmaisi kiinnostuksensa tehtävään pian sen jälkeen, kun Saksan jalkapalloliitto vapautti edellisen päävalmentajan Julian Nagelsmannin tehtävistään pieleen menneiden MM-kilpailujen jälkeen heinäkuun alussa.



Klopp valmensi Borussia Dortmundin Saksan mestariksi 2011 ja 2012, Liverpoolin Mestarien liigan voittoon 2019 ja Valioliigan mestariksi 2020.