Ahti puhuu Radio Suomipopin Instagram-videolla parisuhteestaan Shirly Karviseen.

Rap-artisti Ahti vastailee Radio Suomipopin Instagram-videolla kuuntelijoiden olettamuksiin hänestä.

Yksi olettamus liittyy räppärin parisuhteeseen. Kuuntelija olettaa Ahdin avopuolison, juontaja Shirly Karvisen olevan tämän ensirakkaus mahdollisista aiemmista suhteista huolimatta.

Räppäri on hetken aikaa mietteliäs ja toteaa sitten kyseessä olevan "aikamoinen kysymys".

– Kokisin sen ehkä aika epäkunnioittavana aikaisempia suhteitani kohtaan, jos alkaisin tässä väheksymään heitä, Ahti pohtii.

– Mutta totta kai, jos muutetaan yhteen omaan asuntoon ja yleisestikin rakennetaan elämää, niin se tuntuu, sanotaan, ainakin paljon aikuismaisemmalta, hän jatkaa hänen ja Karvisen parisuhteeseen viitaten.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Videolla palataan myös kevään suureen puheenaiheeseen, Ahdin ja artisti Sannin biisikohuun.