Toimittajat yrittivät saada Sergei Lavrovilta vastauksia Ukrainan sodasta ja Iraniin liittyvistä väitteistä, mutta Lavrov kommentoi toimittajan kampausta.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tapasivat torstaina Filippiinien pääkaupungissa Manilassa.
Lavrovin poistuessa tapaamisesta toimittajat kysyivät häneltä muun muassa, kohdistaako Venäjä iskuja Yhdysvaltain joukkoihin, suostuuko Venäjä jatkamaan Ukrainan rauhanneuvotteluja ja onko maa valmis hyväksymään tulitauon.
Lavrov ei vastannut kysymyksiin. Tämän jälkeen häneltä kysyttiin uudelleen, auttaako Venäjä Irania kohdistamaan iskuja Yhdysvaltain joukkoihin. Lavrov katsoi pitkään kysymyksen esittänyttä toimittajaa ja kommentoi tämän kampausta.
– Hieno kampaus, Lavrov sanoi.
Tilanne on nähtävissä jutun videolla.
Valkoista taloa seuraava uutistoimisto AP:n toimittaja Michelle L. Price jakoi viestipalvelu X:ssä videon, jossa Lavrovilta kysytään myös aiemmassa tilanteessa, auttaako Venäjä Irania kohdistamaan iskuja Yhdysvaltain joukkoihin sekä milloin Venäjä lopettaa hyökkäyksensä Ukrainaan.
Lavrov totesi: "Puhu kovempaa", vaikka huoneessa oli Pricen mukaan hiljaista ja kysymykset esitettiin selkeästi.
Tämän jälkeen lehdistö poistettiin huoneesta. Tilanne on nähtävissä alla olevalla videolla.