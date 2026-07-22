Viron MM-rallin voitto nosti tuntuvasti Toyotan Sami Pajarin osakkeita myös maailmanmestaruustaistelussa.

Pajari on nyt kuljettajien MM-sarjassa kolmantena ja eroa sarjaa johtavaan tallikaveriin Elfyn Evansiin on maltilliset 33 pistettä. Kaksikon väliin mahtuu vielä toinen tallikaveri Takamoto Katsuta, joka on jäänyt kärjestä 25 pistettä.

Pajari itseluottamus on nyt korkealla ja hänet on lähes pakko nostaa ensi viikolla ajettavan Suomen MM-rallin voittajasuosikiksi.

Pajari itse on ollut toistaiseksi hyvin varovainen sanoissaan, kun puheeksi on tullut MM-taistelu, mutta toki suomalainen myöntää itsekin, että sauma on nyt ihan aidosti olemassa.

– Totta kai mestaruudesta lähdetään ajamaan, Pajari sanoi Rallit.fin haastattelussa.

– Kyllähän tulokset ovat olleet tässä alkuvuonna todella hyviä ja Viron voitto taas tukee sitä. Elfyn ja Taka (Katsuta) saivat taas Virossa huomattavasti vähemmän pisteitä ja se kyllä auttoi taas huomattavasti, Pajari jatkoi.

Mikään pakkomielle mestaruus ei Pajarille kuitenkaan ole. Suomalainen on rakentanut alusti asti uraansa maltillisesti ja hyvin maltillisesti hän suhtautuu myös mestaruustaisteluun.

– Ei se ole mikään sellainen asia, mitä päivittäin ajattelisi, mutta olisihan se hölmöä jättää tuollainen mahdollisuus käyttämättä, kun on niin hyvin mennyt. Olen siinä nyt kuitenkin aika lähellä MM-sarjan kärkeä, joten kyllä sitä parhaansa tekee totta kai, Pajari linjasi.

"Se voi jopa auttaa tiimiä"

Toyotalla pyyhkii taas varsin hyvin muutenkin MM-sarjassa. Tallin kaikki viisi kuljettajaa ovat vallanneet viisi ensimmäistä sijaa kuljettajien MM-sarjasta. Evansin, Katsutan ja Pajarin takana ovat Oliver Solberg ja Sebastien Ogier. Hyundai-kuljettajien mahdollisuudet mestaruuteen ovat jo käytännössä menneet.

Pajarin mukaan tallin kova sisäinen kilpailu on vain positiivinen asia, eikä aiheuta mitään ristiriitoja tallin sisällä.