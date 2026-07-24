Toyotan johtoportaaseen kuuluva Akio Toyoda teki ison paljastuksen Sami Pajarista suomalaiskuskin uran ensimmäisen MM-rallivoiton jälkeen.
Pajari juhli avausvoittoaan Virossa viime viikolla, mikä oli samalla unelma-alustus ensi viikon MM-kotikisaan Suomeen.
Pajarin nousu voittajaksi on sisältänyt myös pettymyksiä. Yksi niistä tuli kauden avauskisassa Monte Carlossa, kun hän keskeytti heikon suorituksen päätteeksi.
Lue myös: Sami Pajarin rallivoitosta mehukas spekulaatio – "Onko ollut niin kylmäpäinen jätkä?"
Toyoda mainitsikin Monte Carlon onnitellessaan Pajaria Toyota-tallin tiedotteessa.
– Kun keskeytit kauden avauskisan Monte Carlossa, kuulin sinun sanoneen tiimille: "Haluan harjoitella enemmän, vaikka se tapahtuisi Rally2-autolla". Olen todella iloinen, että sinun päättäväisyytesi, positiivinen asenteesi ja halusi toimia palkittiin vihdoin voitolla, Toyoda kommentoi.
Juttu jatkuu kuvan alla.