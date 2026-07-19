Sami Pajari ajoi Viron MM-rallin voittoon komealla tavalla.
Pajari oli upeassa vauhdissa heti kisan avauserikoiskokeesta lähtien. Hän ajoi kisan aikana yhteensä 12 erikoiskoepohja-aikaa.
Pajari päihitti toiseksi ajaneen Oliver Solbergin lopulta 19,5 sekunnilla. Adrien Fourmaux oli kisan kolmas (+53,8).
Voitto oli Pajarille uran ensimmäinen rallin MM-sarjassa.
Power Stagella Pajari oli kuudenneksi nopein. Hän taipui Solbergille 5,1 sekunnilla.
WRC2-luokan voitosta käytiin huippujännittävä taistelu kolmen kuljettajan kesken. Voitto meni kotiyleisön suosikille Robert Virvesille, joka päihitti Teemu Sunisen vain 7,6 sekunnilla. Roope Korhonen oli kisan kolmas (+8,8).
Viron MM-rallin lopputulokset EK18/18:
|Sija
|Kuljettaja