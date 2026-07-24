Usean ihmisen kerrotaan kuolleen Ukrainan iskussa syvälle Venäjälle.
Venäjällä Kirovin alueella ainakin kuuden ihmisen kerrotaan kuolleen ja 26 haavoittuneen Ukrainan tekemässä iskussa, alueen kuvernööri sanoi.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli aiemmin kertonut Ukrainan iskeneen sotilaskohteeseen Kirovin kaupungissa.
Kirov sijaitsee yli 1000 kilometriä Ukrainan rajasta.
Ukrainassa Slovjanskin kaupungissa viisi ihmistä kuoli Venäjän pommien seurauksena, Donetskin alueen kuvernööri sanoi.