Saarijärvellä on lopetettu karhu poliisin määräyksellä.
Poliisi sai torstai-iltana 23. heinäkuuta ilmoituksen loukkaantuneesta karhusta, joka liikkui Saarijärven Kalmarinselkä-järven ympäristössä.
Ilmoituksen mukaan karhun toinen takajalka oli poikki tai muutoin vakavasti loukkaantunut.
Tehtävän yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella poliisi määräsi karhun lopetettavaksi eläinsuojelullisin perustein.
– Myös loukkaantuneiden suurpetojen kohdalla poliisi arvioi tilanteen tapauskohtaisesti, onko loukkaantunutta eläintä mahdollista auttaa vai joudutaanko se lopettamaan. Tässä tapauksessa karhu oli niin vakavasti loukkaantunut, ettei eläimen auttamiseksi ollut tarkoituksenmukaista ja turvallista keinoa, komisario Teemu Karhunen Sisä-Suomen poliisista kertoo tiedotteessa.
Poliisi sai paikannettua loukkaantuneen karhun poliisin droonilla, minkä jälkeen suurriistayhdyshenkilöt lopettivat karhun. Lopettamistoimenpide ei aiheuttanut vaaraa sivullisille.
Vammojen tarkempi tarkastelu osoitti, että vammat olivat jo vanhempia ja todennäköisesti aiheutuneet karhujen välisestä tappelusta.
Lopetettu karhu toimitetaan Ruokavirastoon tutkittavaksi.