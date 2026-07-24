– Alkuun oli ihan hyvä fiilis. Ajattelin, että on hyvä, kun areenahankkeita seurataan ja ne nousevat keskusteluun. Sitten vähän pelkäsinkin, että kierrokset nousevat niin koviksi, että menee ikään kuin lapsi pesuveden mukana.

Pääministeri Petteri Orpo joutui kovan kritiikin kohteeksi Garden Helsinki -kohussa.

– Jos tämän keskustelun jälkeen jää ikään kuin stigma areenahankkeille, niin se on huono asia.

– Ei sellaista polkua ole oikein ollut olemassa, että miten tällaista areenan investointitukea haetaan ja saadaan. Jokainen on vähän oma spesiaalitapauksensa.