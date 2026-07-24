Poliisi kertoo verkossa tapahtuvasta "ihastumisilmiöstä", joihin nuoria houkutellaan sosiaalisen median kautta.

Poliisi varoittaa kansainvälisestä The Com -verkostosta, jonka uhreja ovat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat nuoret, joilla saattaa olla tarve kuulua johonkin yhteisöön tai verkostoon. Poliisin mukaan verkosto on äärimmäisen väkivaltainen.

Virkavallan mukaan Länsi-Uudellamaalla ilmiö on todellinen.

The Com -verkostossa lapsia ja nuoria houkutellaan, manipuloidaan ja kiristetään käyttämään äärimmäistä väkivaltaa itseensä tai toisiin.

Polisin mukaan tätä tapahtuu aivan tavallisissa nuorten suosimissa sosiaalisen median sovellusten ja pelialustojen välityksellä.

Länsi-Uudenmaan alueella The Com -tapaukset ovat toistaiseksi vähäisiä, mutta poliisin mukaan ilmiö on silti todellinen. Poliisi kertoo, että sillä on olut muutamia verkostoon liittyviä esitutkintoja.

Rikoskomisario Maria Hietalahti kertoo tapauksissa ilmenneen, että ulkomailta toimiva epäilty on lähestynyt nuorta sosiaalisen median kautta, jonka jälkeen keskustelua on viety eteenpäin luottamussuhdetta rakentaen ja ihastumista hyväksikäyttäen. Keskustelun edetessä se on saanut hyvin negatiivisia sävyjä.

Poliisi muistuttaa, että todellisuudessa The Comiin liittyvissä yhteyksissä rakkaus on kaukana.

Epäillyt usein painostavat nuoria satuttamaan itseään tai muita esimerkiksi viiltelemällä.

Julmuuden kohteeksi voivat joutua myös lemmikit. Painostuksena voidaan käyttää esimerkiksi seksuaalissävytteisiä kuvia, joita nuori on saattanut ”ihastukselleen” lähettää.