Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari kehuu Viron MM-rallin tiivistä ohjelmaa.
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Viron MM-ralli 16.–19.7.
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Rallin MM-sarja jatkuu kauden yhdeksännellä kilpailulla Virossa. Kisan ohjelma on poikkeuksellinen, sillä siitä on leikattu yksi vuorikausi pois. Testierikoiskoekin ajetaan vasta perjantaiaamuna.
Tämän jälkeen huristellaan kaikkiaan 18 erikoiskoetta ja 301,8 kisakilometriä.
Esimerkiksi Sami Pajari pitää uudistuksesta. Hän oli lähtenyt kotoaan vasta tiistaina ja nuotittanut reitin kolmen päivän sijaan kahdessa vuorokaudessa.
– Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten setti on tehty tiiviimmäksi. Sieltä on otettu vain sitä turhaa hengailua pois. Eihän kilpailu sen lyhyempi juurikaan ole kilometrien puitteissa, Pajari kommentoi MTV Urheilulle.
– Luulen, että siitä aika moni tykkää.
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Pajari kutsuu Viron kisaa "kivaksi ja makeaksi ralliksi ajaa". Erot tulevat olemaan kovavauhtisilla sorateillä pienet. Pajarilla on alla onnistuneet testit.