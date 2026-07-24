Kansanedustaja Timo Vornasen tuomio jää pysyväksi.
Korkein oikeus ei myöntänyt kansanedustaja Timo Vornaselle valituslupaa huhtikuussa 2024 Helsingin keskustassa tapahtuneeseen ampumavälikohtaukseen liittyvässä rikosasiassa.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle jatkokäsittelylupaa. Vornanen haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, joka hylkäsi sen.