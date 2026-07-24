Bella Westerlund avioitui rakkaansa kanssa.
Laulaja Kurre Westerlundin tytär Bella on mennyt naimisiin. Bella kertoo uutisesta Instagramissa, jonne hän jakoi kuvaparin hänestä ja rakkaastaan Markusta.
Julkaisun ensimmäisessä kuvassa vasta-avioitunut pari on juuri suutelemassa toisiaan. Toisessa kuvassa he istuvat baaritiskillä ja suutelevat. Bellalla on kuvissa päässään cowboy-tyylinen valkoinen hattu, johon on kiinnitetty huntu.
– Yllätys!! Sanoimme toisillemme tahdon tänään 23.7.2026. Rakkaat ei huolta, juhlimme edelleen helmikuussa, Bella kirjoittaa kuvien yhteydessä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.
Julkaisun kommenttikenttään on jätetty kymmenittäin onnentoivotuksia.
– Paljon onnea teille!
– Voi ihanuudet onnea!
– Paljon onnea!
Bella oli mukana Temptation Island Suomi -ohjelman viimeisimmällä, viime vuonna esitetyllä kaudella. Hän osallistui ohjelmaan sinkkuna.