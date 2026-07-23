– Jos et tietyissä paikoissa vedä autolla ihan absoluuttiseen limiittiin, niin et ihan pääse siinä autossa edes siihen oikeaan ikkunaan, missä se oikeasti toimiikaan. Jos sillä vähän hiimailee (arkailee), niin se rengas ei tartu, eikä pito tule sinne sellaisena kuin sen kuuluisi tulla. Se (auto) vain huilaa tietä pitkin, Ketomaa kommentoi.

– Pitää vain viedä itsensä vielä enemmän äärirajoille.

Lappi oli kisan kahdeksas, mutta tiimikaverit Adrien Fourmaux ja Thierry Neuville ajoivat sijoille 3–4, joten Hyundain autosta löytyi myös enemmän vauhtia.

Voiko grillimakkaraa vielä syödä, jos paketti on ollut pari tuntia lämpimässä?

– Uskon, että Jyväskylä antaa vielä pienen ekstrapuristuksen siihen. Ja se on vähän vaikeampi ralli muille kuljettajille. Sekin helpottaa vähän "EP:n" tilannetta, kun hän on vielä tottuneempi niihin olosuhteisiin.