Esapekka Lapin on vietävä autonsa enemmän äärirajoille, MTV Urheilun asiantuntijat linjaavat.
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Esapekka Lapin viikko Viron MM-rallissa oli tuskaisa. Suomalaiskuski hävisi aikaa jatkuvasti, teki lukuisia säätökokeiluja ja valitteli pitopuolta Hankookin renkaissa.
Lappi oli kisan kahdeksas, mutta tiimikaverit Adrien Fourmaux ja Thierry Neuville ajoivat sijoille 3–4, joten Hyundain autosta löytyi myös enemmän vauhtia.
Asiantuntija Jari Ketomaa totesi kisan jälkeen jämäkästi, että Lapin tilanne korjautuu ainoastaan kovaa ajamalla.
– Pitää vain viedä itsensä vielä enemmän äärirajoille.
– Jos et tietyissä paikoissa vedä autolla ihan absoluuttiseen limiittiin, niin et ihan pääse siinä autossa edes siihen oikeaan ikkunaan, missä se oikeasti toimiikaan. Jos sillä vähän hiimailee (arkailee), niin se rengas ei tartu, eikä pito tule sinne sellaisena kuin sen kuuluisi tulla. Se (auto) vain huilaa tietä pitkin, Ketomaa kommentoi.